Зеленский ввел санкции против Петросяна, Галустяна, Басты и других российских звезд

Михаил Галустян. Фото: instagram.com/m_galustyan

Президент Украины на десять лет ввел санкции в отношении 119 представителей российской культуры и политики. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал вчера, 7 января. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента.

В документе говорится, что данный указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 января "о внесении изменений в список лиц, к которым применяются экономические и другие ограничительные санкции".

Всего в списке значатся 119 человек, большая часть из которых российские артисты, музыканты и деятели культуры, а также гражданка Украины - телеведущая Жанна Бадоева.

Среди тех, против кого ввели санкции, оказались Михаил Галустян, Дмитрий Билан, Ирина Аллегрова, Дана Борисова, Александр Буйнов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Лолита Милявская, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Пелагея Телегина, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Леонид Якубович, Сергей Лазарев, Евгений Петросян и другие российские звезды.

Под санкции также попали философ Александр Дугин, гендиректор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Напомним, накануне власти США анонсировали новый рекордный пакет военной помощи Украине и некоторым другим европейским странам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004527-zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-petrosyana-galustyana-basty-i-drugih-rossiyskih-zvezd/