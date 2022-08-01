Косово отложило запрет сербских документов после обострения ситуации на границе

Флаг Косово. Иллюстративное фото: Ferdi Limani/Getty Images

Правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики. Об этом сообщает РБК.

В конце июля правительство частично признанной республики Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, будут на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней.

Кроме того, в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).

На фоне этого, по данным издания, минувшей ночью обострилась ситуация на севере Косово: люди начали строить баррикады, были слышны звуки выстрелов.

После этого президент Сербии Александр Вучич объявил, что Косово собирается начать операцию против косовских сербов около полуночи.

Вучич прибыл в сербский Генштаб, а власти Косово мобилизовали полицию в северных районах страны. По итогам совещания в Генштабе Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти Косово и выразил надежду на скорую разрядку.

Между тем миссия НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться в конфликт, "если стабильность на севере Косово окажется под угрозой".

В итоге власти Косово приняли решение отложить принятие закона о непризнании сербских документов.

"Премьер-министр (Косово – прим. ред.) Курти провел встречи с американскими и европейскими международными партнерами. В связи с ситуацией (на границе – прим. ред.) правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений с 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода передвижения", – говорится в заявлении властей Косово.

Издание уточняет, что до 2008 года Косово было автономной республикой в составе Сербии, но в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран-членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.

Напомним, в июне, выступая на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Казахстан не признает независимость Косово.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981069-kosovo-otlozhilo-prinyatie-zakona-o-zaprete-serbskih-dokumentov-posle-obostreniya-na-granitse/