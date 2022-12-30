Падение ракеты в Беларуси прокомментировали в Кремле

Дмитрий Песков: Alexander Shcherbak\TASS via Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал падение ракеты на территории Беларуси. Он заявил, что военные России и Беларуси находятся в постоянном контакте, передает РИА Новости.

"Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, военные России и Беларуси находятся в постоянном контакте. Он добавил, что такой высочайший уровень взаимного диалога и его доверительный характер помогает государствам оперативно обмениваться информацией.

"Вы знаете, что ряд действий предприняла Беларусь, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной. Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность", – заключил пресс-секретарь Путина.

Падение ракеты в Беларуси

В четверг, 29 декабря, на территории Беларуси упала ракета. О произошедшем был немедленно проинформирован президент Александр Лукашенко. Местные СМИ предположили, что ракета прилетела со стороны Украины. Пострадавших в результате происшествия не было.

Позже Минобороны Беларуси сообщило, что в ходе проверочных мероприятий ими предварительно установлено, что обломки ракеты принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

В связи с произошедшим украинскому послу в Беларуси был заявлен протест. Также от Украины потребовали провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы провести расследование, но не исключили, что это могло быть провокацией со стороны России.

Между тем Минобороны Беларуси в качестве одной из причин падения ракеты рассматривает провокацию со стороны Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003805-padenie-rakety-v-belarusi-prokommentirovali-v-kremle/