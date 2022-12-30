Падение ракеты в Беларуси прокомментировали в Кремле
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал падение ракеты на территории Беларуси. Он заявил, что военные России и Беларуси находятся в постоянном контакте, передает РИА Новости.
"Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, военные России и Беларуси находятся в постоянном контакте. Он добавил, что такой высочайший уровень взаимного диалога и его доверительный характер помогает государствам оперативно обмениваться информацией.
"Вы знаете, что ряд действий предприняла Беларусь, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной. Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность", – заключил пресс-секретарь Путина.
Падение ракеты в Беларуси
В четверг, 29 декабря, на территории Беларуси упала ракета. О произошедшем был немедленно проинформирован президент Александр Лукашенко. Местные СМИ предположили, что ракета прилетела со стороны Украины. Пострадавших в результате происшествия не было.
Позже Минобороны Беларуси сообщило, что в ходе проверочных мероприятий ими предварительно установлено, что обломки ракеты принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
В связи с произошедшим украинскому послу в Беларуси был заявлен протест. Также от Украины потребовали провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.
В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы провести расследование, но не исключили, что это могло быть провокацией со стороны России.
Между тем Минобороны Беларуси в качестве одной из причин падения ракеты рассматривает провокацию со стороны Украины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003805-padenie-rakety-v-belarusi-prokommentirovali-v-kremle/