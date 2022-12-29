Требуют провести расследование: украинского посла вызвали в МИД Беларуси из-за падения ракеты

Ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Представитель Министерства иностранных дел Беларуси прокомментировал падение украинской ракеты на их территории, а также сообщил, что украинскому послу ведомством был выражен протест, передает Sputnik Беларусь.

"Вы знаете, сегодня силами ПВО Беларуси была сбита украинская ракета на территории Беларуси комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент, и белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится", – отметил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В этой связи в ведомство был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому, как сообщает издание, был заявлен решительный протест.

"Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов", – добавил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что подобные инциденты "могут привести к катастрофическим последствиям для всех".

В Министерстве обороны Украины ответили, что готовы провести расследование, но не исключили, что это могло быть провокацией со стороны России. Перевод комментария приводит издание "Украинская правда".

"Украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, является одновременно готовой к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ", – говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

Также белорусское Минобороны указало место, откуда, по их данным, был произведен пуск ракеты. В видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале ведомства, указывается, что местом запуска был район поселка Заболотье в Волынской области Украины.

Схема запуска ракеты. Кадр из видео: t.me/modmilby

Как пишет Telegram-канал Spurnik Беларусь, украинская ракета пролетела из Заболотья около 157 километров.

"Это означает, что комплекс С-300 был направлен на воздушную цель, однако ракета, видимо, сбилась с курса", – подчеркнули авторы поста.

Напомним, сегодня, 29 декабря, на территории Беларуси упала ракета. Местные СМИ предположили, что она была выпущена со стороны Украины. О пострадавших не сообщалось.

Позже в Минобороны страны подтвердили, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Отметим, что в середине ноября подобный инцидент произошел на территории Польши – в деревне Пшеводув упали две ракеты. Два человека в результате происшествия погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что упавшие ракеты – российские. А в Минобороны России сообщали, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось.

В связи с произошедшим лидеры стран G7 собрались на срочном совещании по данному вопросу. В НАТО сообщили о проведении встречи послов стран-членов.

Вскоре после этого генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что упавшие в Пшеводуве ракеты могли прилететь с украинской территории, но при этом отметил, что произошедшее не вина Украины, поскольку накануне трагедии страна подверглась массированному обстрелу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003695-potrebovali-provesti-rassledovanie-ukrainskogo-posla-vyzvali-v-mid-belarusi-iz-za-padeniya-rakety/