Падение ракеты в Беларуси: в Минске заявили, что не исключают намеренную провокацию

Обломок ракеты. Фото: t.me/belta_telegramm

Министерство обороны Беларуси прокомментировало падение ракеты на территории страны. Одна из версий, рассматриваемых ведомством, - намеренная провокация со стороны Украины, передает Минобороны страны в своем официальном Telegram-канале.

"Как отмечалось ранее военным ведомством (Беларуси - прим. ред.), в Ивановском районе была поражена средством ПВО цель, прилетевшая с украинской стороны.

Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитноуправляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины", – гласит комментарий начальника Управления зенитных ракетных войск Беларуси, полковника Кирилла Казанцева.

Напомним, 29 декабря на территории Беларуси упала ракета. О произошедшем был немедленно проинформирован президент Александр Лукашенко. Местные СМИ предположили, что ракета прилетела со стороны Украины. Пострадавших в результате происшествия, как сообщалось, не было.

Позже Минобороны Беларуси заявило, что в ходе проверочных мероприятий ими предварительно установлено, что обломки ракеты принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

В связи с произошедшим украинскому послу в Беларуси был выражен протест. Также от Украины потребовали провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы провести расследование, но не исключили, что это могло быть провокацией со стороны России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003770-padenie-rakety-v-belarusi-v-minske-zayavili-chto-ne-isklyuchayut-namerennuyu-provokatsiyu/