Илон Маск ответил Дмитрию Медведеву, видящему его следующим президентом США

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем микроблоге в опубликовал прогноз на 2023 год. Прогноз экс-президента России оценил владелец соцсети Илон Маск.

В преддверии Нового года Дмитрий Медведев опубликовал ряд прогнозов на следующий год.

"Перед Новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту ", – написал политик.

Далее он представил прогноз, состоящий из 10 пунктов.

Медведев считает, что цены на нефть вырастут до 150 долларов за баррель, а на газ – до 5000 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, он спрогнозировал возвращение Великобритании в Евросоюз, а после этого – распад объединения. Также, по его мнению, евро перестанет быть в этих странах валютой.

Тем временем, согласно прогнозам политика, Польша и Венгрия захватят территории на западе Украины, а на базе ФРГ и примкнувших к ней Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии и ряда других стран будет создан Четвертый рейх.

Также, по его словам, после этого между этим рейхом и Францией случится война, произойдет раздел Европы, в том числе Польши. Северная Ирландия же отделится от Британии и присоединится к Республике Ирландия. По мнению зампреда Совбеза, в США случится гражданская война с выделением Калифорнии и Техаса в самостоятельные страны, также произойдет создание союзного государства Техаса и Мексики.

А новым президентом США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами, станет Илон Маск.

Медведев сделал прогноз на перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. А заключительным пунктом он назвал крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка.

На эти мысли обратил внимание сам Илон Маск.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", – написал бизнесмен.

Напомним, осенью Маск сделал прогноз о том, как может закончиться украинский конфликт. Предприниматель предположил, что Крым будет в составе России, в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях вновь пройдут референдумы, но под наблюдением ООН. Также он прогнозировал, что Украина остается нейтральной страной, и стороны все же смогут договориться о водоснабжении Крыма.

Однако украинцы негативно восприняли эту позицию.

Позже Маск написал, что является большим фанатом Украины, но не Третьей мировой войны.

В декабре Владимир Зеленский обратился к предпринимателю Илону Маску с призывом посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию своими глазами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003245-ilon-mask-otvetil-dmitriyu-medvedevu-vidyaschego-ego-sleduyuschim-prezidentom-ssha/