Финал может стать последним матчем Месси в рамках чемпионатов мира по футболу

Лионель Месси. Фото: instagram.com/fifaworldcup/

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал свое дальнейшее выступление за команду. Он заявил, что финал чемпионата мира-2022 может стать последним матчем в рамках ЧМ, передает NUR.KZ со ссылкой на ole.com.ar.

"Я очень рад, что мы смогли добиться выхода в финал. Это будет прекрасное завершение моего пути - сыграть последний матч за сборную именно в финале. Все, что я испытал в Катаре было захватывающим. Люди в Аргентине наслаждаются этим моментом. Это прекрасно.

Так что да, я сыграю последний матч в рамках ЧМ. До следующего турнира слишком много времени, в течение которого может многое произойти. Так что лучший завершение будет именно сейчас",- озвучил Месси.

При этом не исключается, что Лео сыграет за Аргентину в региональных турнирах.

Напомним, сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2022, обыграв в 1/2 Хорватию со счетом 3:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001601-final-mozhet-stat-poslednim-matchem-messi-v-ramkah-chempionatov-mira-po-futbolu/