Financial Times назвала самых влиятельных женщин 2022 года

Меган Маркл. Фото: Dominic Lipinski - Pool/Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, американская певица Билли Айлиш и теннисистка Серена Уильямс попали в список 25 самых влиятельных женщин года, который был составлен газетой Financial Times.

В рейтинг самых влиятельных женщин, кроме них, попали вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина, первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, привлекшая внимание к проблеме наводнений в Пакистане министр климата страны Шерри Рехман, выступающая за защиту прав на аборты активистка и врач Ребекка Гомпертс, а также глава получившей в этом году Нобелевскую премию мира украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

В списке издания также оказались премьер-министр Финляндии Санна Марин, премьер Барбадоса Миа Моттли, исполнительный директор дома моды Yves Saint Laurent Франческа Беллеттини, глава банка Citigroup Джейн Фрейзер, актриса Мишель Йео и писательницы Анни Эрно и Цици Дангарембга.

Газета также включила в рейтинг главу британской страховой компании Aviva Аманду Блан, экс-супругу основателя компании Amazon Джеффа Безоса филантропа Маккензи Скотт, главного тренера женской сборной Англии по футболу Сарину Вигман, выигравшей с командой чемпионат Европы, а также женщин Ирана, которые выходят на протесты по всей стране.

Кроме того, влиятельными в Financial Times сочли руководителя ритейлера CVS Health Карен Линч, американскую писательницу Джейми Фиоре Хиггинс, бывшую военнослужащую сухопутных войск Японии Рину Гоно, рассказавшую о случаях сексуальных домогательств в армии, кенийскую экоактивистку Паулу Кахумбу, немецкую художницу Анне Имхоф, канадского режиссера китайского происхождения Доми Ши.

Напомним, в марте прошлого года Меган Маркл рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999820-financial-times-nazvala-samyh-vliyatelnyh-zhenschin-2022-goda/