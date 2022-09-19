Протесты вспыхнули в Иране из-за смерти девушки в полицейском участке

Протестующие на улицах Секкеза после похорон Махсы Амини. Кадр из видео: Twitter/Agustin Antonetti

На западе Ирана вспыхнули протесты после смерти молодой девушки, которая была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба, а позже скончалась от сердечного приступа, передает Al Jazeera.

22-летняя Махса Амини приехала в Тегеран на прошлой неделе, где 13 сентября была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба - платок якобы недостаточно прикрывал ее волосы.

Девушку увезли в участок, а уже оттуда - в больницу, где она пробыла несколько дней в коме, а потом скончалась.

Родные девушки утверждают, что ранее у нее не было никаких проблем со здоровьем сердца.

После похоронной церемонии Амини в городе Секкез в провинции Курдистан вспыхнули протесты. Люди требовали подробного расследования причин ее смерти.

"Протестующие собрались перед офисом губернатора и скандировали лозунги, но силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу", - гласит сообщение.

Некоторые из протестующих женщин демонстративно сняли платки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988441-protesty-vspyhnuli-v-irane-iz-za-smerti-devushki-v-politseyskom-uchastke/