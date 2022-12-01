Прилетевший в США Макрон поел мороженое с Байденом (фото)
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Президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона вместе с супругами запечатлели сидящими в ресторане. Фотографию опубликовали в официальном Twitter-аккаунте американского президента.
"Приветствуем друзей в городе", — гласит подпись к фото.
На снимке Байден и Макрон сидят вместе и едят мороженое. При этом напротив и уже без угощения сидят их жены - Брижит и Джилл.
Президент Франции прибыл с официальным визитом в Вашингтон 30 ноября. Как пишет The New York Times, он стал первым иностранным лидером, которого принял Байден с момента вступления в должность президента США.
"США! Это момент для празднования дружбы между нашими странами. Момент для совместного прогресса в период серьезных испытаний", — написал Макрон в Twitter.
Напомним, 29 ноября Макрон встретил в Елисейском дворце Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи Токаев пригласил французского лидера в Казахстан.
Вскоре было опубликовано совместное заявление обоих президентов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999765-priletevshiy-v-ssha-makron-poel-morozhenoe-s-baydenom-foto/