Прилетевший в США Макрон поел мороженое с Байденом (фото)

Джо Байден и Эмманюэль Макрон с женами. Фото: twitter.com/POTUS

Президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона вместе с супругами запечатлели сидящими в ресторане. Фотографию опубликовали в американского президента.

"Приветствуем друзей в городе", — гласит подпись к фото.

На снимке Байден и Макрон сидят вместе и едят мороженое. При этом напротив и уже без угощения сидят их жены - Брижит и Джилл.

Президент Франции прибыл с официальным визитом в Вашингтон 30 ноября. Как пишет The New York Times, он стал первым иностранным лидером, которого принял Байден с момента вступления в должность президента США.

"США! Это момент для празднования дружбы между нашими странами. Момент для совместного прогресса в период серьезных испытаний", — написал Макрон в .

Напомним, 29 ноября Макрон встретил в Елисейском дворце Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи Токаев пригласил французского лидера в Казахстан.

Вскоре было опубликовано совместное заявление обоих президентов.

Спортом можно не только заниматься, но и интересоваться. Будьте в курсе новостей с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999765-priletevshiy-v-ssha-makron-poel-morozhenoe-s-baydenom-foto/