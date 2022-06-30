США заблокировали 330 млрд долларов российских активов с начала войны в Украине

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Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами смогли заблокировать сотни миллиардов долларов российских активов. Сообщение опубликовано на сайте министерства финансов США.

Целевая группа США по поиску активов россиян, попавших под санкции (REPO), с начала войны в Украине вместе с европейскими партнерами выявила и заблокировала российские активы на общую сумму в 330 млрд долларов. Из них 30 млрд долларов в виде роскошных яхт, недвижимости, банковских счетов и другого имущества, и 300 млрд долларов - активы Центробанка России.

"Иммобилизованы активы Центрального банка России на сумму около 300 млрд долларов. Арестованы, заморожены или задержаны яхты и другие суда, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые находящимися под санкциями россиянами", - гласит сообщение Минфина США.

REPO (The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) - целевая группа, организованная США, занимающаяся поиском активов попавших под санкции олигархов из России. Группа сотрудничает с европейскими комиссарами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976320-ssha-zablokirovali-330-mlrd-dollarov-rossiyskih-aktivov-s-nachala-voyny-v-ukraine/