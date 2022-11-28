Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Polaris / Bloomberg / Getty Images

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции в коррумпированности и заявил о том, что ранее ведомство якобы заплатило российской стороне, чтобы оклеветать его, передает The Hill.

Недавно в Минюсте США назначили Джека Смита на должность спецпрокурора по делам Трампа. Он должен будет оценить роль 45-го президента Штатов в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, а также проверить законность хранения секретных материалов, найденных в трамповской резиденции Мар-а-Лаго. Напомним, что документы были изъяты Федеральным бюро расследований (ФБР).

Новость о назначении Смита прокомментировал Трамп в Truth Social - экс-президент назвал спецпрокурора "политическим киллером".

"Джек Смит (приятное имя, не так ли?) - политический киллер, который полностью скомпрометирован. Его нельзя подпускать близко к нашему и без того сильно ослабленному и коррумпированному "министерству юстиции" и ФБР, которые набиты радикальными левыми "монстрами", — написал Трамп в посте.

В следующем сообщении миллиардер вновь назвал Минюст коррумпированным.

"Министерство юстиции (США - прим. ред.) - это коррупция. Они предложили Кристоферу Стилу один миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русским целое состояние, чтобы "достать" меня, сказали Facebook не упоминать про ноутбук Хантера Байдена перед выборами, (назвав это - прим. ред.) дезинформацией со стороны России, хотя это было не так. Собирается ли ненавистник Трампа Джек Смит расследовать это?" - спросил Трамп.

Напомним, перед выборами президента США в октябре 2020 года ФБР завладело ноутбуком сына Джо Байдена Хантера, который содержал компрометирующую переписку. После этого экс-адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что Хантер Байден хранил на изъятом ноутбуке фото несовершеннолетних девочек.

Кристофер Стил - экс-сотрудник службы внешней разведки Великобритании и автор доклада на Трампа, опубликованного в январе 2017 года. В документе говорилось о связях между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими спецслужбами во время выборов 2016 года.

Позже, в 2019 году, Стил признался, что при подготовке досье на Трампа он использовал непроверенные данные, передает CNN.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999209-tramp-obvinil-minyust-ssha-v-korrumpirovannosti/