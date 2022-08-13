WSJ: 11 наборов секретных документов нашло ФБР в резиденции Трампа

Дональд Трамп. Фото: Andrew Harrer / Bloomberg / Getty Images

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР), которые в понедельник обыскивали дом бывшего президента США Дональда Трампа, нашли и изъяли 11 наборов секретных документов, сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые из изъятых документов, по данным издания, были помечены как совершенно секретные и должны были быть доступны только в специальных госучреждениях.

Агенты ФБР изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и помилование союзника Трампа Роджера Стоуна. Помимо прочего, в трехстраничной описи предметов приводится информация о некоем "президенте Франции".

Перечень расписан на семь страниц. Также в него вошел ордер на обыск помещения, выданный федеральным мировым судьей во Флориде.

Список также включает ссылки на один набор документов, помеченных как "Различные секретные документы/документы TS/SCI" – аббревиатура, обозначающая сверхсекретную/конфиденциальную информацию, разделенную на отдельные части. Также было собрано четыре комплекта совершенно секретных документов, три комплекта секретных документов и три комплекта конфиденциальных документов.

Однако, что именно в них содержится, издание информацией не располагает.

Ранее Трамп сообщил, что сотрудники ФБР провели в его резиденции Мар-а-Лаго обыск. Сам он в это время находился в Нью-Йорке. Как сообщили СМИ, это связано с тем, что он после окончания президентского срока вынес из Белого дома секретные документы.

Ранее The Washington Post сообщал, что в ходе данного обыска сотрудники ФБР искали документы о ядерном оружии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983037-wsj-11-naborov-sekretnyh-dokumentov-nashlo-fbr-v-rezidentsii-trampa/