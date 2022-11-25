Президент Кыргызстана заявил о нерешенном вопросе границ с Таджикистаном

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на первом Народном курултае в Бишкеке заявил, что власти страны сосредоточены на решении вопроса кыргызско-таджикской границы, передает 24.kg.

По словам главы Кыргызстана, страна уже определила границы с соседствующими государствами в лице Казахстана, Узбекистана и Китая. Нерешенным остался вопрос границ с Таджикистаном.

"Главная наша цель — несмотря на все трудности, решить вопросы границы. Мы обязаны сохранить целостность наших земель и передать их следующему поколению", — сказал Жапаров.

Недавно Кыргызстан и Узбекистан ратифицировали соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища.

Как пишет Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу парламента страны, по соглашению, водохранилище принадлежит узбекской стороне. Но управлять им страны будут вместе.

"По Кемпир-Абаду мы все объяснили. Граница решается двумя путями: с помощью переговоров и обменом участков либо с помощью войны с захватом территорий.

Кыргызстан, как демократическая и правовая страна, придерживается позиции решать вопросы границы мирным путем. И в дальнейшем будем стоять на этой позиции. Намерения тех, кто кемпир-абадской повесткой хотел дестабилизировать обстановку в стране, не достигли своих целей", — заявил он.

Напомним, в середине сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия. Кыргызская сторона сообщила о более чем 35 погибших.

Вскоре после инцидента главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры и подписали мирный протокол. Затем стороны решили "законсервировать" погранпосты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998935-prezident-kyrgyzstana-zayavil-o-nereshennom-voprose-granits-s-tadzhikistanom/