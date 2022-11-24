Пентагон выразил опасения из-за ракетных ударов Турции по Сирии и Ираку

Пентагон. Фото: pixabay.com

Представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что недавние авиаудары Турции по Сирии и Ираку угрожали гражданам США, работающим в этих странах. Данное заявление было опубликовано на официальном сайте Пентагона.

Как подчеркнул Патрик Райдер, Министерство обороны США глубоко обеспокоено эскалацией конфликта между Сирией, Ираком и Турцией.

"Недавние воздушные удары в Сирии напрямую угрожали безопасности США – персоналу, который работает в Сирии с местными партнерами, чтобы разгромить ИГ ("Исламское государство" – организация, признанная террористической в Казахстане и ряде стран – прим. ред.) и содержать под стражей более десяти тысяч задержанных членов ИГ", – говорится в сообщении.

Также, по словам Райдера, несогласованные военные действия угрожают суверенитету Ирака.

"Мы осуждаем гибель гражданских лиц, произошедшую как в Турции, так и в Сирии в результате этих действий, и выражаем наши соболезнования. Мы также обеспокоены сообщениями о преднамеренных нападениях на гражданскую инфраструктуру", – добавил представитель Пентагона.

Он также подчеркнул, что Минобороны США продолжает обсуждать с Турцией и местными партнерами соблюдение договоренностей о прекращении огня.

Напомним, 20 ноября стало известно, что Турция нанесла авиаудары по позициям курдских формирований на севере Сирии и Ирака. Эти данные подтвердили в минобороны страны.

На следующий день сообщалось, что в результате ракетного удара в турецком городе Каркамыш были повреждены жилые дома и здание школы. Предполагается, что обстрел был произведен с территории Сирии. По данным МВД Турции, погибли три человека, в числе которых один ребенок.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ракетные удары, нанесенные по северу Сирии, а также заявил, что Турция может начать сухопутную военную операцию на территории Сирии и Ирака.

Добавим, что Пентагоном часто называют Министерство обороны США из-за здания в форме пятиугольника – пентагона, – в котором расположена штаб-квартира американского оборонного ведомства.

Согласно Британской энциклопедии, Пентагон расположен в округе Арлингтон, штат Вирджиния, недалеко от столицы Соединенных Штатов – города Вашингтона.

Отмечается, что здание было построено в 1941-1943 годах. Пентагон предназначался для объединения офисов военного министерства США, которое ранее занимало 17 отдельных объектов по всему Вашингтону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998746-pentagon-vyrazil-opaseniya-iz-za-raketnyh-udarov-turtsii-po-sirii-i-iraku/