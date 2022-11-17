Байден поздравил республиканцев с получением контроля над Палатой представителей

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Американский президент Джо Байден поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства мандатов в Палате представителей Конгресса США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в Палате представителей. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы добиться результатов для работающих семей", – заявил Байден.

Президент США отметил, что выборы, состоявшиеся на прошлой неделе, продемонстрировали силу и устойчивость американской демократии.

Кроме того, по его словам, на выборах американцы ясно дали понять, что они видят необходимость в снижении роста цен, защите права выбора и сохранении демократии.

"Как я говорил на прошлой неделе, будущее слишком многообещающе, чтобы ввязываться в политическую войну. <…> Американцы хотят, чтобы мы сосредоточились на вопросах, которые важны для них и делают их жизнь лучше. И я буду работать с кем угодно – республиканцем или демократом, – кто хочет работать со мной над достижением результатов для них", – добавил Байден.

По прогнозам CNN, республиканцы получают 218 мандатов в палате, то есть станут партией большинства. Однако, отметим, что окончательные итоги еще не подведены.

"Американцы готовы к новому курсу, а республиканцы готовы его реализовывать", - сообщил на своей странице в лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти, комментируя итоги выборов.

Напомним, в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирается Палата представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторы во многих штатах.

Спикер палаты представителей США 82-летняя Нэнси Пелоси переизбрана на новый срок как конгрессвумен. Члену Демократической партии Пелоси удалось набрать 81,3% голосов в 11-м избирательном округе Калифорнии, а ее оппоненту от Республиканской партии Джону Деннису - 18,6% голосов.

Также уже известно, что Демократической партии удалось сохранить контроль над Сенатом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997516-bayden-pozdravil-respublikantsev-s-polucheniem-kontrolya-nad-palatoy-predstaviteley/