Выборы в США: демократы получили контроль в Сенате, благодаря победе в Неваде

Избирательный участок в Аризоне. Фото: John Moore/Getty Images

Демократической партии удалось сохранить контроль над Сенатом: пресса прогнозирует победу демократа Кэтрин Кортес Масто на промежуточных выборах в Неваде. Борьба за Палату представителей все еще продолжается, однако президент США, демократ Джо Байден уже заявил, что доволен результатами выборов.

Согласно прогнозу телекомпании Си-би-эс - американского партнера Би-би-си, - Масто обошла республиканского претендента в Сенат Адама Лаксальта.

Таким образом, на данный момент Демократическая партия получает 50 мест в Сенате, Республиканская - 49 мест.

Единственным штатом, где результаты голосования еще не известны, остается Джорджия. Там 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат.

Однако, даже если победу в Джорджии одержит кандидат от республиканцев, при равном распределении голосов в Сенате ничья может быть разрешена вице-президентом США - демократом Камалой Харрис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996929-vybory-v-ssha-demokraty-poluchili-kontrol-v-senate-blagodarya-pobede-v-nevade/