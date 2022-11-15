Трамп снова потребовал от суда пересмотреть его блокировку в Twitter

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Представители бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа попросили апелляционный суд отменить решение о законности блокировки его аккаунта в Twitter, передает РИА Новости.

"Решение должно быть отменено, а дело возвращено для дальнейшего рассмотрения", - говорится в заявлении представителей Трампа.

Помимо возвращения на платформу его представители требуют выплаты компенсаций.

Напомним, аккаунт 45-го президента США был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года - спустя несколько дней после штурма Капитолия в Вашингтоне, когда его сторонники попытались сорвать парламентскую процедуру утверждения победы демократа Джо Байдена. Причиной блокировки аккаунта, по словам администрации соцсети, стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию.

После блокировки в Twitter Трамп объявил о создании собственной соцсети Truth Social.

Также мы писали, что миллиардер Илон Маск говорил о восстановлении аккаунта Трампа в случае покупки Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997163-tramp-snova-potreboval-ot-suda-peresmotret-ego-blokirovku-v-twitter/