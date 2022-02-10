Названа планируемая дата запуска соцсети Дональда Трампа Truth Social

Дональд Трамп. Фото: Mario Tama/Getty Images

Fox Business назвали планируемую дату запуска социальной сети бывшего президента США Дональда Трампа.

Запуск Truth Social компании Trump Media & Technology Group ожидается в конце марта. На данный момент идет бета-тестирование продукта.

Сообщается, что социальная сеть будет полностью готова к назначенному сроку. И к концу марта пользователи, проживающие в Соединенных Штатах, смогут уже создать там свои аккаунты. Приложение уже доступно для предзаказа на Apple App Store.

Ранее сам Трамп в интервью с Fox News в декабре утверждал, что его соцсеть будет готова уже к концу первого квартала 2022 года.

Trump Media & Technology Group была запущена в октябре прошлого года. В прошлом месяце представители компании заявили, что "у партнера есть соглашения на капитал в размере одного миллиарда долларов от институциональных инвесторов".

Напомним, Дональд Трамп намекнул, что будет участвовать в президентской гонке 2024 года. А в случае победы помилует участников штурма Капитолия 6 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955433-nazvana-planiruemaya-data-zapuska-sotsseti-donalda-trampa-truth-social/