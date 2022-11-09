Короля Карла III и его жену закидали яйцами (видео)

Карл III в Йорке. Фото: James Glossop - WPA Pool / Getty Images

Прохожий бросил три сырых куриных яйца в короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу во время их визита в Йорк. Нарушителя задержала полиция, сообщает британский телеканал Sky News.

В Сети появилось видео инцидента. Заметно, что король разговаривал с кем-то, когда из толпы в его сторону начали лететь яйца. После этого охрана сразу же стала уводить монарха, который, впрочем, оставался невозмутимым.

Как отмечает издание, снаряды едва не попали в короля, когда члены королевской семьи приветствовали людей в городском баре Micklegate в Йорке.

Люди в толпе одновременно кричали "Боже, храни короля" и "Позор вам".

Полиция задержала мужчину, который бросил три яйца в короля и королеву-консорта. По данным издания, было слышно, как протестующий кричал: "Эта страна была построена на крови рабов", когда его задерживали.

Отмечается, что члены королевской семьи находятся в Йорке для участия в ряде мероприятий, в том числе по случаю открытия статуи королевы Елизаветы II – первой, установленной после ее смерти.

Йорк – один из важнейших городов Англии, главный город и унитарная административная единица в юго-восточной части графства Норт-Йоркшир на севере Англии.

Современный Йорк – это крупный железнодорожный узел и место расположения Национального железнодорожного музея. В число продукции, которая производится в городе, входят железнодорожные вагоны, амортизаторы, оптические приборы, стеклянная тара, сахар и шоколадные конфеты.

Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне.

Напомним, что 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха королем Великобритании стал сын Елизаветы II – Чарльз, теперь именуемый как король Карл III.

Отметим, что официальная коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Известно, что церемония коронации пройдет под руководством архиепископа Кентерберийского.

"Коронация будет отражать нынешнюю роль монарха и будет устремлена в будущее, опираясь при этом на давние традиции и зрелищность", – заверили во дворце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1996458-karla-iii-i-ego-zhenu-zakidali-yaytsami-video/