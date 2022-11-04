Еще два банка в Кыргызстане приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Терминал. Иллюстративное фото: pixabay.com

Еще два кыргызстанских банка приостановили обслуживание российских карт "Мир". Этому предшествовал аналогичный отказ от нескольких других банков страны.

С 1 ноября 2022 года приостановить обслуживание платежных карт "Мир" принял решение ОАО "Оптима Банк", говорится на официальном сайте банка.

Уточняется, что банк приостановил следующие операции по картам:

операции по POS-терминалам и банкоматах в эквайринговой сети банка;

входящие денежные переводы от ПС "Мир".

Аналогичное решение принял и банк "Бай Тушум", соответствующее сообщение появилось на официальном сайте финансовой организации.

"Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что "Бай Тушум" приостанавливает обслуживание банковских карт "Мир". Приносим свои извинения за возможные неудобства", — говорится в заявлении банка.

Отметим, что в октябре кыргызский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт платежной системы "Мир". Позже о приостановке обслуживания данных карт сообщили еще два кыргызских банка – "Бакай банк" и "Дос-Кредобанк".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995750-esche-dva-banka-v-kyrgyzstane-priostanovili-obsluzhivanie-rossiyskih-kart-mir/