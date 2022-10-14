Один из банков Кыргызстана приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Карта "Мир". Иллюстративное фото: AFP / Getty Images

Кыргызский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт платежной системы "Мир", выпущенных рядом российских банков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

Отмечается, что обслуживание карт "Мир" в устройствах банка "Компаньон" было приостановлено еще 4 октября "в связи с решением партнерского процессингового центра".

Также в сообщении приводится список из 21 российского банка, чьи карты платежной системы "Мир" не будут поддерживаться.

В кыргызском финучреждении принесли извинения за доставленные неудобства. От остальных банков страны подобных сообщений не поступало.

Напомним, что в конце сентября некоторые казахстанские банки второго уровня перестали принимать карты российской системы "Мир". Позже ситуацию прокомментировали в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992804-odin-iz-bankov-kyrgyzstana-priostanovil-obsluzhivanie-rossiyskih-kart-mir/