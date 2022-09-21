Казахстанские банки перестали принимать карту "Мир"

Карту "Мир" принимают не все казахстанские банки. Иллюстративное фото: pexels.com

Некоторые казахстанские банки второго уровня перестали принимать карты российской системы "Мир". О том, какие фининституты остановили работу с российской платежной системой, узнали журналисты NUR.KZ.

С помощью российской карты "Мир" можно оплачивать покупки и снимать наличные во многих странах мира, в том числе и в Казахстане.

Однако география действия российской платежной системы заметно сузилась. Так, два турецких банка, которые ранее были участниками системы, по сообщению издания Bloomberg, перестали обслуживать карты "Мир".

Также отказались от участия в системе и банки Вьетнама. Как сообщают "Известия", в call-центре банка BIDV сообщили, что больше не принимают карты российской платежной системы "Мир". По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы "Мир" в этом списке нет.

Аналогичные ограничения ввели и банки Армении – по данным "Интерфакса", держатели карт "Мир" в стране теперь не могут ни оплатить покупки, ни снять наличные.

Вслед за этими странами начали отказываться от участия в системе и казахстанские банки второго уровня. В частности, это касается Halyk Bank. Сотрудники call-центра корреспонденту NUR.KZ, подтвердили тот факт, что теперь российские карты не обслуживаются.

Аналогичные ограничения наблюдаются и у Банка "ЦентрКредит", как нам сообщили в call-центре банка, на данный момент с российскими картами "Мир" они не работают.

Стоит отметить, на этом фоне выделяется Bereke Bank (бывший «Сбербанк Казахстан»). Как сообщили нам сотрудники банка, "Береке Банк" от российской платежной системы не отказывался, и он по-прежнему принимает и обслуживает российские карты "Мир".

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1988823-kazahstanskie-banki-perestali-prinimat-kartu-mir/