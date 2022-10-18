Еще два банка в Кыргызстане приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Банковская карта. Иллюстративное фото: Robert Nickelsberg / Getty Images

О приостановке обслуживания карт российской платежной системы "Мир" сообщили еще два кыргызских банка – "Бакай банк" и "Дос-Кредобанк", передает издание 24.kg.

"Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платежных карт) "Мир" в устройствах банка. Обслуживание карт Visa и "Элкарт" продолжает работать в штатном режиме. О возобновлении обслуживания карт НСПК "Мир" в устройствах банка будет оповещено дополнительно", – заявили представители "Бакай Банка".

В "Дос-Кредобанке" также объявили о приостановке обслуживания карт "Мир".

"Приостанавливаются прием и обслуживание карт НСПК "Мир" в эквайринговой сети банка", – говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что кыргызский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт платежной системы "Мир", выпущенных рядом российских банков.

Остальные банки страны пока не заявляли об изменении статуса сотрудничества с системой "Мир".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993216-esche-dva-banka-v-kyrgyzstane-priostanovili-obsluzhivanie-rossiyskih-kart-mir/