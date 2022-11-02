МИД России опубликовал заявление "о предотвращении ядерной войны"

Здание МИД России в Москве. Иллюстративное фото: pexels.com

Россия выпустила официальное заявление о предотвращении ядерной войны в мире. Оно появилось на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

В заявлении утверждается, что Россия, как постоянный член Совбеза ООН и одна из ядерных держав, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, "несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности".

"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана", — сообщает российский МИД.

При этом Россией гипотетически допускается реагирование с применением ядерного оружия в ответ на внешнюю агрессию, если под угрозу поставлено само существование страны.

"Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (оружия массового поражения – прим. ред.), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Россия в полной мере подтверждает свою приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием (США, Китай, Франция, Россия и Великобритания), от 3 января 2022 года.

Москва призывает "ядерную пятерку" продемонстрировать готовность работать в данном направлении и "отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга".

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в марте 1970 года и препятствует расширению списка стран, владеющих ядерным оружием. На момент своего подписания документ фиксировал, что таким оружием обладали лишь пять стран - СССР, США, Британия, Китай и Франция.

Остальные участники соглашения - почти все независимые государства, помимо КНДР, Израиля, Индии, Пакистана и Южного Судана, - не должны принимать или создавать атомную бомбу.

Напомним, во время обращения к народу 21 сентября Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности Россия будет готова применить все методы, включая ядерное оружие.

После этого лидер США Джо Байден предположил, что российский президент не станет применять данный вид оружия. Но если это все же случится, Пентагон уже разработал план действий.

В прошлом месяце состоялись плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". В них приняли участие 14 стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995458-mid-rossii-opublikoval-zayavlenie-o-predotvraschenii-yadernoy-voyny/