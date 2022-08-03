Китай заявил, что никогда не применит ядерное оружие первым

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На конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) представитель от Китая заявил, что страна никогда не применит ядерное оружие первой, передает РБК.

"Китай <...> обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", - сказал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

В вопросе ядерного оружия Китай придерживается стратегии самообороны. А уровень запасов в стране минимален "для обеспечения национальной безопасности". При этом, как говорит Фу Цун, КНР не соревнуется с другими государствами в вопросе запасов ядерных вооружений.

Согласно оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, запасы Китая по ядерным боеголовкам насчитывают 350 на конец 2021 года. Тогда как у России и США более пяти тысяч боеголовок у каждой.

Договор о нераспространении ядерного оружия препятствует расширению списка стран, владеющих ядерным оружием. Договор вступил в силу в марте 1970 года и на момент своего подписания фиксировал, что ядерным оружием обладают лишь пять стран - СССР, США, Британия, Китай и Франция.

А остальные участники соглашения - почти все независимые государства, помимо КНДР, Израиля, Индии, Пакистана и Южного Судана, - не должны принимать или создавать атомную бомбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981444-kitay-zayavil-chto-nikogda-ne-primenit-yadernoe-oruzhie-pervym/