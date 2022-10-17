НАТО начинает ядерные учения "Стойкий полдень"

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: picture alliance / Contributor/ Getty Images

17 октября стартуют плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". В них участвуют 14 стран. Учения должны продлиться до 30 октября.

В альянсе заявляли, что данные учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем, пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что боевое оружие в учениях задействовано не будет - известно об участии до 60 военных самолетов.

Центром учений станет база бельгийских ВВС Кляйн Брогель в провинции Лимбург, пишут бельгийские СМИ. По данным Бельгийской коалиции против ядерного оружия, там находятся американские ядерные боеголовки, однако официальные власти эту информацию не подтверждают.

Глава НАТО Столтенберг подчеркивал, что это плановые ежегодные учения, они не связаны с украинским кризисом.

Также, как уточняет бельгийский телеканал RTBF, ни один из самолетов ВВС стран НАТО, которые участвуют в учениях, не приблизится к границам РФ ближе чем на 1 тыс. км.

Бельгийская коалиция против ядерного оружия потребовала от властей отменить учения, учитывая напряженную международную обстановку.

Как отмечает издание, в Стратегической концепции НАТО, обновленной на саммите в Мадриде в июне этого года, лидеры альянса подтвердили, что "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом".

Напомним, во время недавнего обращения к народу президент РФ Путин пригрозил ядерным оружием в случае угрозы территориальной целостности России.

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил о том, что ядерная атака против Украины со стороны России вызовет не ядерный, но мощный военный ответ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992975-nato-nachinaet-yadernye-ucheniya-stoykiy-polden/