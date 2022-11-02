Талибы создали в Афганистане женское подразделение МВД для разгона протестов

Женщина-полицейский в Афганистане. Кадр из видео: twitter.com/BakhtarNA

Афганское правительство в лице талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) начало принимать женщин на службу в одном из подразделений общественной безопасности МВД при временном правительстве страны, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в подразделении проходят обучение 100 женщин, при этом их должностные обязанности не раскрываются.

По мнению экспертов, они будут задействованы в противодействии протестам женщин.

"Это одна из тактик "Талибана", чтобы предотвратить протесты и собрания женщин. "Талибан" делает это, чтобы держать под контролем реакцию на жестокость по отношению к женщинам", – заявила борец за права женщин Мухадиса Амин.

Сообщается, что в октябре студентки университета в провинции Бадахшан и Кабуле участвовали в акциях протеста после того, как талибы не пускали некоторых девушек в вузы под предлогом отсутствия хиджаба.

Напомним, талибы уже ввели ряд ограничений в отношении женщин и девочек: им запрещено появляться на улице и в автомобилях без сопровождения родственника-мужчины, учиться в школе после шестого класса, а врачам запретили лечить женщин без сопровождения мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995295-taliby-sozdali-v-afganistane-zhenskoe-podrazdelenie-mvd-dlya-razgona-protestov/