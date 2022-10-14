Частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель, заявил Путин

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам визита в Астану. Он заявил, что частичная мобилизация в РФ завершится в ближайшие две недели, передает РИА Новости.

Владимир Путин сообщил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель. По его словам, в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч.

"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается", – отметил он.

Путин также добавил, что не получал предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных.

Также российский президент заявил, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку.

"Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тыс. километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию", – объяснил он.

На вопрос о том, сможет ли Украина существовать как государство Владимир Путин подчеркнул, что Россия не ставит задачей уничтожение Украины.

Напомним, о частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября.

После этого россияне начали массово выезжать в соседние страны. По данным МВД РК, которые приводились в начале октября, с момента объявления о мобилизации из России в Казахстан въехало более 200 тыс. человек.

Тем не менее на днях российские власти впервые официально сообщили о гибели мобилизованных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992814-chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-zavershitsya-v-techenie-dvuh-nedel-zayavil-putin/