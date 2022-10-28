Шойгу заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в России завершены

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом страны Владимиром Путиным. На встрече он заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в России завершены, передает РИА Новости.

Сейчас, по словам главы Минобороны России, 218 тыс. человек проходят подготовку. Также Шойгу доложил Путину, что в рамках частичной мобилизации после обучения уже направлены в действующие войска 82 тыс. призванных граждан.

Он отметил, что задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тыс. человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", – подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что военные комиссариаты в рамках "специальной военной операции" продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

Напомним, о частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она была нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров. Призыву подлежали 300 тыс. человек, в первую очередь — имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Добавим, что определенный срок службы для призванных в ходе частичной мобилизации не был установлен. Предполагается, что они будут демобилизован после окончания "специальной военной операции".

14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994820-shoygu-zayavil-chto-meropriyatiya-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-zaversheny/