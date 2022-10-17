Экоактивисты сорвали речь Шольца на саммите здравоохранения

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka/Picture Alliance/Getty Images

Экоактивисты Scientist Rebellion сорвали речь канцлера Германии Олафа Шольца, включив пожарную сигнализацию. Они пытались привлечь внимание к проблемам климата.

Шольц выступал перед чиновниками на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине, когда активисты включили сирену, пишет DW.

Они заявили, что хотели привлечь внимание к климатическому провалу правительства Германии. В акции приняли участие около 50 человек.

Защитники окружающей среды отметили, что требуют от немецкого правительства перейти на экологически чистый транспорт и признать неспособность нынешних властей удержать рост глобальной средней температуры на уровне 1,5°C.

Официальные лица отключили пожарную сигнализацию вскоре после того, как она прозвучала, что позволило продолжить конференцию по здравоохранению, пишет издание.

Как отметили корреспонденты, на днях члены британской группы климатических активистов Just Stop Oil облили краской автосалон Aston Martin и перекрыли дороги в центре Лондона.

А за несколько дней до этого экоактивисты этой же группы облили томатным соком картину Ван Гога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993111-ekoaktivisty-sorvali-rech-sholtsa-na-sammite-zdravoohraneniya/