Новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак

Риши Сунак.Фото: Daniel Leal/Getty Images

Новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Минфина Риши Сунак. На минувшей неделе экс-премьер Лиз Трасс сложила с себя полномочия.

Информацию об этом, сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.

Согласно решению комитета Консервативной партии, если лишь одному кандидату удается заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов, он автоматически становится лидером партии и премьером Британии.

Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.

Следом стало известно, что покинувший ранее в этом году пост премьер-министра Борис Джонсон снова будет участвовать в гонке за должность главы Консервативной партии после ухода Трасс. Однако он выбил из гонки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994163-novym-premer-ministrom-velikobritanii-stal-rishi-sunak/