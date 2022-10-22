СМИ: Борис Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах премьера

Борис Джонсон. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Бывший глава кабмина Великобритании Борис Джонсон получил поддержку 100 парламентариев, которая необходима для участия в выборах премьер-министра, передает Sky News.

"Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени", – сообщили изданию источники.

Отмечается, что на этой неделе Джонсон был в отпуске в Доминиканской Республике вместе с семьей, но после отставки Трасс сразу же вернулся в Великобританию.

У Консервативной партии есть неделя, чтобы выбрать нового премьер-министра, и Джонсон сказал, что готов возглавить британское правительство.

Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.

Следом стало известно, что покинувший ранее в этом году пост премьер-министра Борис Джонсон снова будет участвовать в гонке за должность главы Консервативной партии после ухода Трасс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994032-smi-boris-dzhonson-poluchil-podderzhku-100-deputatov-dlya-uchastiya-v-vyborah-premera/