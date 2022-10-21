Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию в Украине

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщают оборонные ведомства сразу обеих стран.

"Сегодня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", — говорится в сообщении на сайте Министерства обороны РФ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине, а также другие актуальные вопросы международной безопасности.

Новость о переговорах подтвердили на официальном сайте Минобороны США.

"21 октября министр обороны США Ллойд Дж. Остин III поговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", — сказано в сообщении от лица пресс-секретаря Пэта Райдера.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993840-shoygu-obsudil-s-glavoy-pentagona-ostinom-situatsiyu-v-ukraine/