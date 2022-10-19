Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях Украины

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

"Ввести 20 октября 2022 года с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение", – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Также в документе отмечается, что "при необходимости" в РФ в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные законом "О военном положении".

Вместе с ним на сайте Кремля опубликован второй указ, который определяет, какие меры будут предприниматься в тех или иных регионах в связи с объявлением военного положения.

В соответствии с ним, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей объявляется "максимальный уровень реагирования". Здесь, по формулировкам указа, "ведется территориальная оборона и создаются штабы территориальной обороны".

Также, согласно указу, на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя вводится режим "среднего уровня реагирования".

На территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя, вводится уровень "повышенной готовности".

Во всех же остальных регионах России, не указанных в предыдущих трех абзацах, объявляется уровень "базовой готовности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993450-putin-podpisal-ukaz-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-v-lnr-dnr-hersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyah-ukrainy/