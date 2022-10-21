Зеленский ввел санкции против Тимати, Бузовой, супруги Лукашенко и Абрамовича

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ближайших родственников руководства России и Беларуси, деятелей эстрады и чиновников, передает РБК со ссылкой на соответствующий указ на сайте украинского президента.

Всего в список попали 2,2 тыс. человек. Среди них – двоюродный брат российского президента Игорь Путин, супруга и дочь главы МИД России Сергея Лаврова Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, супруга президента Беларуси Александра Лукашенко Галина и другие.

Эти меры также коснулись гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, журналиста Антона Красовского, телеведущих Ольги Скабеевой, Сергея Брилева и Тины Канделаки, спортсменки Алины Кабаевой.

В санкционном списке значатся и деятели эстрады: Олег Газманов, Надежда Бабкина, Тимати, Ани Лорак, Юлия Чичерина, Лев Лещенко, Гарик Харламов, Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Николай Басков, Стас Михайлов и другие.

Другими указами Зеленским были утверждены санкции против более чем 200 бизнесменов и предпринимателей. Среди них – Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Аркадий Ротенберг, Леонид Михельсон, Татьяна Бакальчук и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993674-zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-timati-buzovoy-suprugi-lukashenko-abramovicha-i-drugih/