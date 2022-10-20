СМИ: На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Улица Киева. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу сегодня, 20 октября. Об этом сообщают Telegram-каналы украинских СМИ. Граждан попросили оставаться в укрытиях.

Издание "Страна" сообщило в своем Telegram-канале, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Воздушная тревога была также объявлена в Киеве и Киевской области, сообщили в УНИАН. Граждан призвали оставаться в укрытиях.

По данным издания, несколько ударов ракетами было нанесено по городу Николаевск. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее в офисе президента Украины сообщили о критической текущей ситуации в стране из-за ударов по энергетической инфраструктуре, которые наносились с 10 октября. Граждан попросили подготовиться к экономии энергии и веерным отключениям.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине разрушено 30 процентов электростанций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993590-smi-na-vsey-territorii-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga/