Порядка 200 граждан Казахстана остаются на территории Украины, считают в консульстве

Посольство Казахстана в Украине. Фото: Гафур Ихсан

Глава Министерства иностранных дел Мухтар Тлеуберди в кулуарах сената рассказал, что вопрос о полной эвакуации посольства Казахстана в Украине не стоит, передает корреспондент NUR.KZ.

Мухтар Тлеуберди сообщил, что вопрос о полной эвакуации посольства не стоит. Но в то же время, добавил он, в текущей ситуации в Украине власти Казахстана не могут подвергать риску жизни и безопасности дипломатических сотрудников.

"Сейчас стоит вопрос их передислокации. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву (Польша). Они ведут свою деятельность оттуда. Помимо этого, в Киеве у нас остается консул, который на ежедневной основе принимает наших граждан, находящихся в Украине. Там у них много вопросов, они обращаются за помощью. Говорить о полной эвакуации или временном закрытии нет причин", – заявил глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Сказать, сколько казахстанцев находятся сейчас в Украине, по его словам, сложно, так как трудности есть со сбором информации.

"На консульском учете состояли 600-800 граждан. А сейчас, когда идут военные действия и многие граждане покидают Украину самостоятельно, очень трудно произвести расчет. Но обращения идут, консул предварительно полагает, что порядка 200 граждан, возможно, есть на территории Украины", – отметил министр.

При этом он заявил, что основная масса контингента уже эвакуирована. Открыты границы для возможной эвакуации в Польшу, Молдову. Посольство Казахстана оказывает содействие при пересечении границы.

Ранее в посольстве Казахстана в Украине сообщили, что диппредставительство продолжает оставаться в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1993554-poryadka-200-grazhdan-kazahstana-ostayutsya-na-territorii-ukrainy-schitayut-v-konsulstve/