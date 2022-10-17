Частичная мобилизация в Москве завершилась, сообщил глава города

Москва. Иллюстративное фото: pexels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге заявил об окончании частичной мобилизации в российской столице. Он отметил, что пункты сбора мобилизованных закроются сегодня.

"По информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме", – написал Собянин.

По его словам, пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00 по московскому времени (17:00 по времени Астаны).

Также мэр Москвы подчеркнул, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

"Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях", – добавил он.

Напомним, 14 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в РФ завершится в ближайшее время.

О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993056-chastichnaya-mobilizatsiya-v-moskve-zavershilas-soobschil-glava-goroda/