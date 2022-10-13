Путин, Жапаров и Рахмон обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе

Путин, Жапаров и Рахмон. Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / AFP / Getty Images

Президенты России, Кыргызстана и Таджикистана провели трехстороннюю встречу на полях саммита СВМДА в Астане. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Трехсторонняя встреча была организована по инициативе Владимира Путина, передает издание Sputnik Кыргызстан.

Отмечается, что Садыр Жапаров выразил признательность российскому президенту за инициативу провести совместную встречу, а также за готовность оказать содействие в вопросах госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Он подчеркнул, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.

Об этом же сообщает и Sputnik Таджикистан. По данным издания, участники встречи также решили активизировать деятельность правительственных групп по делимитации и демаркации госграницы и рабочих групп экспертов в строгом соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

При этом перед началом встречи Путин заявил, что Таджикистан и Кыргызстан относятся к близким союзниками российской стороны.

Напомним, что в конце сентября главы ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана подписали мирный протокол для урегулирования ситуации на приграничной территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992620-putin-zhaparov-i-rahmon-obsudili-situatsiyu-na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitse/