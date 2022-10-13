Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото : Alexandr Demyanchuk / Getty Images

На полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Российский лидер предложил создать в Турции газовый хаб.

Российский лидер выступил с инициативой создания хаба в Турции для дальней продажи газа в третьи страны, пишет РИА Новости.

"После консультаций с вашим министром энергетики и с руководителем компании Botas договорились с "Газпромом", и я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны. Прежде всего, конечно, в европейские", — цитирует издание слова российского президента.

Он также отметил, что поставки российского газа в Турцию идут в полном объеме, в соответствии с заявками. По его словам, Турция оказалась самым надежным партнером для поставок газа в Европу.

Также в ходе переговоров Путин заявил, что первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции удастся запустить в срок - к 100-летию республики.

Еще российский лидер подчеркнул, что страны, получающие украинское зерно по стамбульской сделке, "должны быть благодарны" Эрдогану.

Позже разговор лидеров двух стран прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что Турция весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб и проявила заинтересованность.

Также Песков подчеркнул, что Путин и Эрдоган в ходе разговора не обсуждали урегулирование конфликта в Украине.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров допускал, что лидеры России и Турции в Астане могут обсудить тему Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992588-putin-predlozhil-erdoganu-sozdat-v-turtsii-gazovyy-hab/