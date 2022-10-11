Путин и Эрдоган в Астане могут обсудить ситуацию в Украине, заявил Лавров

Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose / Contributor / Getty Images

Глава российского МИД Сергей Лавров высказался об инициативах Турции касательно переговорного процесса по Украине. Он отметил, что лидеры России и Турции могут обсудить данный вопрос в Астане.

Министр иностранных дел РФ дал интервью корреспондентам телеканала "Россия-1" - оно опубликовано на официальном YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

У Лаврова поинтересовались касательно предложений Турции о посредничестве в переговорном процессе между конфликтующими сторонами.

Глава российского МИДа считает: если в Анкаре думают над тем, чтобы стать посредником на переговорах по ситуации в Украине, то президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся на этой неделе в Астане. Там, с его слов, у них будет возможность это обсудить.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва готова выслушивать любые предложения, но, по его словам, заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, нельзя.

"Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали", — высказался Лавров об инициативах Турции.

Напомним, ранее от Турции не раз поступали предложения о посредничестве в переговорах России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992160-putin-i-erdogan-v-astane-mogut-obsudit-situatsiyu-v-ukraine-zayavil-lavrov/