Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией, однако, по его мнению, это не оправдывает агрессию.
Политик высказал свое мнение по данному вопросу в ходе своего выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде. Заявления Борреля приводит РИА Новости.
"Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", — считает глава дипломатии ЕС.
Также Боррель отметил, что Европа обороняет саму себя, защищая в настоящее время Украину. Он также подчеркнул, что у Европейского союза есть перед Киевом различные обязательства.
Напомним, в сентябре текущего года во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Жозеп Боррель заявил, что ЕС не вступит в войну в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992230-borrel-priznal-chto-nato-mogla-ne-vypolnit-chast-obeschaniy-pered-rossiey/