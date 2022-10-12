Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir / Anadolu/Bloomberg / Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний перед Россией, однако, по его мнению, это не оправдывает агрессию.

Политик высказал свое мнение по данному вопросу в ходе своего выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде. Заявления Борреля приводит РИА Новости.

"Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит", — считает глава дипломатии ЕС.

Также Боррель отметил, что Европа обороняет саму себя, защищая в настоящее время Украину. Он также подчеркнул, что у Европейского союза есть перед Киевом различные обязательства.

Напомним, в сентябре текущего года во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Жозеп Боррель заявил, что ЕС не вступит в войну в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992230-borrel-priznal-chto-nato-mogla-ne-vypolnit-chast-obeschaniy-pered-rossiey/