Зеленский дал поручения кабмину по отмене безвизового режима с Беларусью

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой отменить безвизовый режим с Беларусью. Он дал правительству соответствующее поручение.

Электронную петицию об отмене безвизового режима с Беларусью поддержали 25 339 граждан при 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом, пишет РИА Новости.

Соответствующая петиция появилась на сайте главы Украины еще 7 июля.

В своем ответе Зеленский напомнил, что граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан РБ и других иностранцев в соответствии с распоряжением кабмина от 26 февраля текущего года - работает только один пункт пропуска на Волыни для въезда на территорию Украины.

"В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть предложенные в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - ответил Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992543-zelenskiy-dal-porucheniya-kabminu-po-otmene-bezvizovogo-rezhima-s-belarusyu/