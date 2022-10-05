Суд не стал ужесточать меру пресечения Овсянниковой после ее побега

Марина Овсянникова с антивоенным плакатом. Скриншот: видео Первого канала

Басманный суд Москвы отказался ужесточать меру пресечения журналистке Марине Овсянниковой на заключение под стражу. Ранее она сбежала из-под домашнего ареста, передает MSK1RU.

Как передает издание, Басманный суд отказал Следственному комитету в требовании об ужесточении меры пресечения экс-редактору "Первого канала" Марине Овсянниковой.

"В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения в отношении Овсянниковой М. с домашнего ареста на заключение под стражу отказано", — сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Ранее стало известно, что 1 октября журналистка вместе с дочкой сбежала из-под домашнего ареста, после чего ее объявили в розыск.

Напомним, в марте экс-сотрудница "Первого канала" ворвалась в эфир с антивоенным плакатом, после чего ее обязали выплатить административный штраф.

Овсянниковой также предъявили обвинение по делу о распространении фейков о вооруженных силах России. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991262-sud-ne-stal-uzhestochat-meru-presecheniya-ovsyannikovoy-posle-ee-pobega/