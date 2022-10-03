Россиянка выплатила 200 тысяч рублей, чтобы попасть в Казахстан

Рубли. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительнице Красноярского края в России пришлось заплатить 200 тысяч рублей (1,6 млн тенге по текущему курсу), чтобы попасть в Казахстан, передает российское издание "Красноярские новости".

Такую сумму россиянке пришлось выплатить прямо на границе между Казахстаном и Россией, так как она не могла пройти таможенный контроль.

Как отмечается, сумма в 200 тысяч рублей – это накопленные ею штрафы по ГИБДД, коммунальные платежи и компенсации морального вреда физическому лицу.

Как оказалось, банковский счет гражданки России был ранее арестован. Ее также ограничили в праве выезжать за пределы страны. Но даже при этом она вовремя не погасила долги.

"Однако, когда ей понадобилось выехать в Казахстан, она не смогла пройти пограничный контроль – ей пришлось погасить все долги", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее стало известно, что на пограничном пункте пропуска "‎‎Сырым" на границе с Россией ситуация начала стабилизироваться. Ранее здесь наблюдалась многокилометровая очередь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990754-rossiyanka-vyplatila-200-tysyach-rubley-chtoby-popast-v-kazahstan/