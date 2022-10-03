Фейковый приказ о мобилизации иностранцев, находящихся в России, появился в Сети

Военные. Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях стало распространяться фото приказа якобы от российского МВД о том, что мобилизации подлежат иностранцы, временно пребывающие в России. Посольство Кыргызстана в РФ опровергло эту информацию на своем официальном сайте.

В фейковом приказе сообщается о том, что до 1 ноября якобы необходимо реализовать механизм вызова иностранных граждан, пребывающих в РФ по разрешению на работу, в МВД, где им будут вручены повестки для мобилизации.

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации сделало заявление, в котором опровергло данную информацию.

"В связи с распространением в социальных сетях информации по призыву иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, временно пребывающих на территории Российской Федерации, на военную службу по мобилизации, сообщает, что вся информация, указанная в нем, не соответствует действительности", – подчеркнули представители посольства.

Граждан попросили не верить неподтвержденной информации, а также не распространять сведения, не соответствующие действительности.

Напомним, 21 сентября, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Позже был выпущен соответствующий указ.

В связи с этим кыргызское посольство предостерегло своих граждан от участия в боевых действиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990725-feykovyy-prikaz-o-mobilizatsii-inostrantsev-nahodyaschihsya-v-rossii-poyavilsya-v-seti/