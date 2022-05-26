США и Япония провели совместные учения над Японским морем

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ВВС Японии и военные истребители США провели совместные учения над Японским морем после того, как Северная Корея выпустила сразу три баллистические ракеты, передает NHK.

Министерство обороны Японии сообщило, что с их стороны в полете приняли участие истребители F15, с американской – F16.

Отмечается, что основанием для проведения учений стал запуск трех баллистических ракет Северной Кореей.

В заявлении Минобороны Японии также говорится, что они будут и дальше продолжать поддерживать и укреплять их позиции ради безопасности в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что Северная Корея приступила к восстановлению ядерного полигона Пунгери. Затем помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари подтвердил, что имеются свидетельства возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году ядерном полигоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971126-ssha-i-yaponiya-proveli-sovmestnye-ucheniya-nad-yaponskim-morem/