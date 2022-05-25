Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

Жители Сеула наблюдают за запуском ракет Северной Кореей. Фото: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images

Северокорейские власти провели пуск трех баллистических ракет после визита американского президента Джо Байдена в Южную Корею и Японию.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что пуски были произведены из района Сунан в Пхеньяне около 6:00, 6:37 и 6:42 (3:00, 3:37 и 3:42 по Нур-Султану) утра, передает Yonhap.

"Усиливая деятельность по мониторингу и бдительности, наши военные в тесном сотрудничестве с США поддерживают состояние полной готовности",– говорится в заявлении комитета.

Как пишет Japan Today, Северная Корея выпустила, вероятно, межконтинентальную баллистическую ракету и две баллистические ракеты малой дальности. Предполагаемая межконтинентальная баллистическая ракета пролетела 360 км на максимальной высоте 540 км. Вторая ракета пролетела на высоте 20 км, а третья достигла высоты в 60 км.

Издание со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов пишет, что военные США и Южной Кореи запустили две ракеты класса "земля-земля" в ответ на пуски Северной Кореи, чтобы продемонстрировать их ударные возможности.

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси заявил, что пуски, произведенные Северной Кореей, были "провокацией и абсолютно недопустимы". Он обвинил северокорейские власти в том, что они продвигают программу разработки оружия, "игнорируя страдания людей на фоне распространения коронавируса в стране".

В начале мая Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970884-severnaya-koreya-zapustila-tri-ballisticheskie-rakety-v-storonu-yaponskogo-morya/