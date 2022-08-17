КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря

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Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Военные Южной Кореи и США анализируют запуск для получения дополнительной информации, передает CNN.

Согласно санкциям ООН, КНДР не запрещено запускать крыталые ракеты. В последний раз такой запуск состоялся в январе этого года.

В отличие от баллистических, крылатые ракеты намного тяжелее обнаружить. Но при этом большинство ракет такого вида не предназначены для перевозки ядерных боеголовок.

Запуск северокорейских ракет состоялся прямо перед выступлением действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по случаю его 100-дневного правления. На мероприятии Юн заявил, что они предоставили КНДР план по денуклеаризации страны. И если Пхеньян согласится ему следовать, Сеул окажет им экономическую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983596-kndr-zapustila-dve-rakety-v-storonu-zheltogo-morya/